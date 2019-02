„Killerpflanze“ und Schädlinge lieben Erwärmung

In den vergangenen 20 Jahren gab’s nur drei „kalte“ Jahre, in der selben Periode zuvor waren nur zwei Jahre „warm“. Der Klimawandel ist in Oberösterreich nicht wegzudiskutieren und stellt vor allem die Landwirte vor Herausforderungen, fördert dazu die Verbreitung einer „Killerpflanze“ und auch das Schädlingswachstum.