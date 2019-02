Fix! Aliou Badji ist der neue Rapid-Stürmer

Auch Cheftrainer Didi Kühbauer zeigte sich von der Verpflichtung seines neuen Stürmers sehr angetan und darüber erfreut, „dass es gelungen ist. Nicht, weil wir unseren aktuellen Angreifern nicht vertrauen, sondern, weil wir den Konkurrenzkampf um diese Position intensivieren möchten.“ Der Senegalese könne nun wie jeder andere Spieler in jedem Training beweisen, dass er in die erste Elf gehöre. Und der Neo-Stürmer in Grün-Weiß selbst? „Ich bin sehr glücklich, dass es mit dem Transfer zu Rapid geklappt hat. Ich kenne den Verein natürlich aus den Medien und er ist mir, nicht zuletzt durch seine Fans und die Spiele in Europa ein Begriff. Ich bin ehrgeizig und werde versuchen, sehr schnell in die Mannschaft zu finden, weil ich zeigen will, warum man mich geholt hat.“