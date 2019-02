So sehr musste Kate um die Gunst der Queen kämpfen

Queen in „tiefer Besorgnis“ über Kate

Die Monarchin habe mit ihrer künftigen Schwieger-Enkelin nämlich einige Startschwierigkeiten gehabt, habe sogar „tiefe Besorgnis“ über die Verbindung ihres Enkels mit seiner Studienkollegin geäußert, so Nicholl. Der Grund: der damalige Lebensstil der Herzogin. Die zog in dieser Zeit nämlich ausgedehnte Urlaube mit Prinz William in Mustique oder in den Alpen einer geregelten Arbeit vor, jobbte nur gelegentlich in der Firma ihrer Eltern.