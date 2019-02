Inkasso-Forderung für retournierten Receiver

Nicht glauben konnte Harald K., was ein Inkassounternehmen in einem an ihn gerichteten Brief forderte. Rund 230 Euro sollte der Leser aus der Steiermark zahlen, weil er nach der Kündigung seines Vertrags für Bezahlfernsehen den geliehenen TV-Receiver samt Festplatte nicht retourniert haben soll. „Ich habe die Geräte sehr wohl mittels Paketdienst zurückgeschickt und dazu eine Aufgabennummer“, wie Herr K. beteuerte. Das Paket sei außerdem laut Sendungsverfolgung übernommen worden. Klären ließ sich der Fall nicht, weshalb der Leser uns kontaktierte.