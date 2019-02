US-Eltern warnen vor dem „Peppa-Wutz-Effekt“

An sich ist die Vorschulserie „Peppa Wutz“ sehr lehrreich: Die nur fünf Minuten langen Geschichen sind einfach und kindergerecht erzählt und haben immer eine kindliche Situation zum Thema, die näher erklärt wird. Einmal feiert Peppa mit ihren Freunden Fasching, ein andermal regnet es wie aus Kübeln und dann hüpft sie mit ihrem Bruder George in Matschepfützen. Das macht sie nämlich am Liebsten. Kika zeigt die Folgen immer zuerst auf Deutsch und dann auf Englisch im Rahmen der „Sendung mit dem Elefanten“ und bietet so die Möglichkeit, die Fremdsprache zu lernen.