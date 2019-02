Reise-Trends: Früher gebucht & mehr Budget

Gebucht wird immer früher, und meist geht es in die Ferne. Die Seychellen, Kuba, Dubai und Thailand stehen ganz weit oben auf der Buchungsliste. Aber auch Pauschalreisen auf einer der griechischen Inseln und in Kroatien liegen weit vorne. Das bestätigt auch der Ruefa-Reisekompass 2019, der die Österreicher einmal jährlich nach ihren Plänen und Urlaubsvorlieben befragt. Immerhin 81 Prozent der Österreicher wollen 2019 in Europa urlauben. Der Favorit bei den Städtereisen: Lissabon in Portugal.