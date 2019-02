Absturz in Wolfgangsee: Pilot hatte Schutzengel

„Sehr seltsame Situation“

Rätselraten herrscht derzeit noch über die Unglücksursache. Denn trotz Videos sei es schwer herauszufinden, was genau schiefgegangen ist. „Er hat horizontal über dem See hereingezogen, dann eine Linkskurve gemacht, und während der Linkskurve ist die Maschine heruntergekommen und ist zum ersten Mal auf dem Wasser aufgeschlagen. Es ist eine sehr seltsame Situation, aber was der Grund dafür ist, kann man sehr schlecht sagen“, so Fesl gegenüber dem ORF.