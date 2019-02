„Wir bauen uns in Taxham eine Burg“

Was muss passieren, damit Sie zu Saisonende zufrieden Bilanz ziehen? Wir müssen da nicht um den heißen Brei herumreden: Wenn wir uns als Mannschaft toll entwickeln und nichts gewinnen, dann können wir nicht behaupten, dass wir das klasse finden. Das würde uns ja niemand abnehmen. 2018 war außergewöhnlich, das Jahr kann man sich auf der Zunge zergehen lassen. Unsere Aufgabe ist jetzt einfach, dass wir uns von unserer eigenen Messlatte nicht erdrücken lassen. Wir versuchen, dieses Niveau wieder zu erreichen und uns in Teilbereichen weiterzuentwickeln. Wir haben 31 Spiele in Folge nicht verloren: Jeder Mensch auf diesem Planeten hat mal einen Tag, an dem er eine schwächere Phase hat. Und trotzdem haben wir nicht verloren. Das zeigt mir nur, welchen Charakter die Jungs besitzen. Jetzt ist der Punkt folgender: Irgendwann kommt ein negatives Ergebnis. Wir müssen dann nur gut und richtig damit umgehen. Um zur Frage zurückzukommen: Wir wollen natürlich Titel gewinnen. Man gewinnt sie aber nicht, wenn man darüber redet. Für mich als Trainer geht es um die Art und Weise, wie wir arbeiten und spielen. Passt das, kommt das andere von selbst.