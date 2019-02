Status-Quo-Legenden kommen nach Österreich

Als Status-Quo-Gitarrist Rick Parfitt zu Weihnachten 2016 verstarb, verlor die Boogie-Rock-Welt ihren vielleicht wichtigsten Sohn. Jahrzehntelang bildete er in einer einzigartigen Art von Hassliebe mit Kompagnon Francis Rossi das Fundament für die britische Kultband, die zu den kommerziell erfolgreichsten Combos Englands zählt und mit unzähligen Top-Hits von „Roll Over Lay Down“ über „Down Down“, „Whatever You Want“ bis hin zur Erfolgsballade „In The Army Now“ für Begeisterung sorgte. Francis Rossi schaut mit seiner Band alle Jahre wieder bei uns vorbei - dieses Mal am 24. August auf der Schlosswieser im kärntnerischen Moosburg. Mit an Bord hat Rossi den seit 1985 treu in der Band arbeitenden Bassisten John „Rhino“ Edwards, der sich aber auch noch solo blicken lässt.