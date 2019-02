Ex-Bayern-Star: „Lustlosen“ Lewandowski verkaufen!

Hamann rät den Bayern, den 30-jährigen Stürmer im kommenden Sommer zu verkaufen. „Ich würde mir ernsthaft überlegen, einen ersten Stürmer zu holen, keinen zweiten. Das würde natürlich heißen, dass du ihn abgibst.“ Der ehemalige Champions-League-Sieger sieht bei Lewandowski auch Anspruch und Wirklichkeit weit auseinander. „Er will immer als der drittbeste Spieler der Welt gesehen werden - davon ist er meilenweit entfernt. Da gibt es im Moment fünf, sechs oder zehn, die an ihm vorbeigezogen sind“, so Hamanns vernichtendes Urteil.