Überflutung in Italien: Anrainer per Heli gerettet

Während Südtirol mit den Schneemassen kämpft, ist es am Sonntag etwas weiter südlich, in der italienischen Emilia-Romagna, zu Überschwemmungen gekommen. Zwischen den Orten Castel Maggiore und Argelato hatten die Wassermassen am Reno in der Nähe von Bologna zu einem Dammbruch geführt. Etwa 300 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden, einige von ihnen wurden mit dem Hubschrauber gerettet.