Rassismus-Vorwürfe gegen Kultfilm „Mary Poppins“

US-Professor wirft Mary Poppins Blackfacing vor

Ihm habe vor allem die Szene am Dach, bei der Mary Poppins mit den Kindern auf die Rußkehrer trifft, sauer aufgestoßen, so der Literaturprofessor in einem Kommentar in der „New York Times“. Das Gesicht des Kindermädchens werde dort „mit Ruß bedeckt, aber anstatt sie diesen abwischt, verteilt sie diesen spielerisch noch weiter auf ihrer Nase und ihren Wangen und wird nur noch schwärzer“, schreibt Pollack-Pelzner in der US-Zeitung.