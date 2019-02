Opfer lag eine Stunde in Schleuse vor Spielhölle

Weitere Erkenntnisse zum Toten in einem illegalen Glücksspiellokal in Wien-Meidling. Der Mann erlitt einen Herzinfarkt und lag eine Stunde lang in der Zutrittsschleuse der Spielhölle. Weil die Eingangstüren fest verschlossen waren, konnten Sanitäter und Notarzt nicht zum Patienten vordringen.