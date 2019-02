Falsche Angaben: Strafen für Asylwerber gefordert

Ein Sprecher des Innenministeriums sagte am Freitag in Berlin, Asylwerber seien bisher die einzigen Ausländer, die nicht strafrechtlich belangt würden, wenn sie die Behörden über ihre wahre Identität täuschen. Sie könnten dafür aktuell nur über das Verwaltungsrecht sanktioniert werden. Dies sei „ein Zustand, den wir so nicht hinnehmen wollen“.