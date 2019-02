„Er hat geniale Schüsse“

Das 18-jährige Mittelfeld-Juwel rückte nach dem Abgang von Haidara zu Leipzig in den Erstekader auf. Das soll’s für den achtfachen U21-Teamkicker, der in Portugal übers Juve-Gerücht schmunzeln musste, freilich noch nicht gewesen sein - „Domi“ will mehr. Etwa in der Europa League gegen Brügge - fürs Heimspiel am 21. Februar sind über 20.000 Karten weg - internationale Luft schnuppern. Bullen-„Co“ René Aufhauser traut dem Ungarn einen schnellen Aufstieg durchaus zu, analysiert das Technik-Ass so: