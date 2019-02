Forstarbeiter rutschte aus - von Baum getroffen

Ein 45-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen war am 31. Jänner mit zwei weiteren Arbeitern mit Forstarbeiten auf einem Waldgrundstück in Dingbach beschäftigt. Gegen 10.25 Uhr schnitt er mit der Motorsäge in einem steilen Gelände eine etwa 30 Zentimeter dicke Esche um. Dabei zerbrach der Stamm und fiel um. Der 45-Jährige wollte dem fallenden Stamm ausweichen und rutschte auf dem gefrorenen Boden aus.