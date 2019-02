Murray sorgt mit diesem Röntgen-Foto für Lacher

In Melbourne war der zweifache Olympiasieger in der ersten Runde in fünf Sätzen am Spanier Roberto Bautista Agut gescheitert. Danach hatte Murray seine Zukunft offengelassen. Wie es nach einem Eingriff weitergehe, sei offen, hatte der 31-Jährige in Australien gesagt. „Bei solch einer Operation gibt es keine Garantie, dass ich danach wieder spielen kann. Das ist eine richtig große Operation.“