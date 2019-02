Opposition: „Haben immer davor gewarnt“

Kein Elend auf Straßen

Etwas moderater äußerte sich Neos-Chef Dominik Oberhofer: „Klar wurde viel falsch gemacht. Wir sehen aber auch sehr viel Positives. Bei uns in Tirol war kein einziger Flüchtling obdachlos und gezwungen, auf der Straße zu leben. Wer das Elend am Bahnhof Bozen gesehen hat, weiß was ich meine. Die TSD waren wie ein Start-Up-Unternehmen in einem sehr schwierigen Umfeld: Die Flüchtlingswelle war eine der größten Krisen in der Geschichte. Jetzt, da die Zahlen zurückgehen, wäre der richtige Zeitpunkt, der Gesellschaft eine neue Struktur zu geben.“