153 Menschen in Mexikos U-Bahn spurlos verschollen

Gegenmaßnahmen fruchten wenig

Den Betreibern des U-Bahn-Netzes ist dabei durchaus bewusst, dass oft Frauen Opfer von Gewalt oder sexuellem Missbrauch in den Stationen oder Zügen werden. So wurden etwa Waggons eingeführt, die nur von weiblichen Passagieren benutzt werden dürfen. Damit sollen sie vor den übelsten Übergriffen geschützt werden. Zusätzlich wurde viel in Videoüberwachung investiert. Alleine 3417 Kameras überwachen etwa die Bahnsteige der städtischen Metro. Die stetig steigende Anzahl an spurlos verschollenen Menschen konnte dies bisher aber nicht eindämmen.