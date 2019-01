AK-Wahl ist extrem ruhig angelaufen

Dabei steckt ein enormer logistischer Aufwand dahinter. 426 Wahlsprengel wurden in den Betrieben aufgebaut. Dazu kommen die Wahllokale in den AK-Stellen und im Europark, wo jeder (auch ohne Wahlkarte) sein Kreuzerl machen kann. Meist wird in Firmenfoyers improvisiert. Die AK hat Sichtschutz aus Karton verteilt. 2000 Helfer sind insgesamt beteiligt. An zwei Drittel der Beschäftigten wurden Wahlkarten verschickt.