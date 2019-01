Notbremse für autofreien Rathausplatz in Gmunden

Parkverbot vorübergehend fallen

Am 4. Februar trifft sich der Gemeinderat zu einer Sondersitzung. Unter anderem soll das Parkverbot am Rathausplatz bis einschließlich Ende April aufgehoben werden. Am Graben und in der Badgasse sollen gebührenpflichtige Kurzparkzonen in gebührenfreie umgewandelt werden. Und die BIG-Fraktion beantragt, dass das Parken in der Traunsee-Tiefgarage in der ersten halben Stunde kostenlos sein soll. Für die SPÖ ist das alles ein verkehrspolitischer Rückschritt: „Wir sind für solch’ sinnbefreite Aktionen nicht zu haben!“