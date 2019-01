Montezemolo: Mick wie der Vater? „Ich hoffe, bald“

„Mick Schumacher? Ich habe ihn sehr gern, ich kenne ihn von Kindesbeinen an, als Michael ihn immer vor den Gelsen beschützte. Er ist ein seriöser, intelligenter Mensch, den man in die Aufgabe reinwachsen lassen muss. Wie der Vater, so der Sohn? Es ist noch zu früh, aber ich hoffe darauf.“