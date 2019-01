Keine Schnapsidee: Travolta steht zu seiner Glatze

Hollywoodstar John Travolta steht zu seiner Glatze. „Es fühlt sich gut an“, sagte der 64-Jährige der US-Zeitschrift „People“. Der Look sei aus einer Laune heraus entstanden: „Es war eine Silvesteridee“, zitierte das Blatt Travolta am Montag. Da die neue Frisur allen so gut gefallen habe, werde er sie eine Zeit lang behalten. „Wir werden sehen ...“