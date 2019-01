Salzburg sucht 600 Jungärzte

Bundesweit fehlen 1000 Kassenärzte – die SPÖ hat dazu eine Sondersitzung des Parlaments durchgesetzt (siehe Seiten 2/3 und 12/13). In Salzburg ist die Situation etwas besser – zumindest vorerst: Zwar gibt es derzeit genügend Ärzte, aber in den nächsten Jahren gehen gleich 500 in Pension.