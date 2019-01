Weltmeisterin Daniela Ryf beim Kärnten Ironman

Tolle Nachrichten für die Triathlon-Fans und die Veranstalter des 21. Kärnten Ironman-am 7. Juli. Bei den Damen gab der absolute Topstar der Ironman-Szene seinen Start in Klagenfurt bekannt. Die Schweizerin Daniela Ryf gewann die Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii zuletzt viermal in Serie, beim Titelgewinn 2018 sogar mit Streckenrekord von 8:26:18. Nun kommt die 31-Jährige erstmals an den Wörthersee