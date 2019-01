Arnautovic: Für diese Mega-Summe ist er zu haben

„Ich bin bereit“

„Ich wollte niemals davonlaufen, weil ich diesen Klub hasse, das war niemals meine Absicht“, erklärte der ÖFB-Star. „Ich liebe diesen Klub und ich werde ihn immer lieben, egal was passiert.“ Die Fans hätten ihm Energie gegeben. „Hört auf das, was ich sage, und was der Klub sagt - und nicht auf das, was andere sagen“, forderte Arnautovic von den Anhängern. „Ich bin hier, ich bin bereit.“