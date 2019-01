Mathe-Matura: Punktesammeln wird jetzt leichter

An den AHS soll es zudem mehr Zeit für die Grundlagenaufgaben und im Notenschlüssel einen zusätzlichen Weg zum Vierer geben. Auslöser für die Maßnahmen waren die Matura-Ergebnisse des letzten Haupttermins im Mai 2018: Damals scheiterten an den AHS rund 22 Prozent an den schriftlichen Klausuren, an den berufsbildenden höheren Schulen (BHS) waren es 19 Prozent. Faßmann schickte daraufhin den ehemaligen Wiener Stadtschulratspräsidenten Kurt Scholz auf eine „Zuhörtour“ in die Bundesländer, um Verbesserungsvorschläge zu sammeln.