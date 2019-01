EU-Fairnessabkommen? SPÖ blitzt bei Türkis-Blau ab

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda sprach sich am Sonntag gegenüber der „Krone“ für ein Fairnessabkommen zwischen allen Parteien für den Wahlkampf zur EU-Wahl am 26. Mai aus. Er wünscht sich eine „faire und sachliche Auseinandersetzung über Inhalte und keine Materialschlacht“. „Vor allem wollen wir eine Begrenzung der Spenden, damit wir keine amerikanischen Verhältnisse bekommen. Wenn Großspender sich in die Politik einkaufen, dann ist das eine Gefahr für die Demokratie“, so Drozda.