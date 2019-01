Explosion: Haus in Den Haag teilweise eingestürzt

Bei einer schweren Explosion in einem Wohnhaus im niederländischen Den Haag sind am Sonntag zehn Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr wurden acht Verletzte in Krankenhäuser gebracht. Vier Verschüttete konnten aus Trümmern und Schutt geborgen werden, der letzte erst Montagfrüh - rund zehn Stunden nach dem Unglück. Es handelte es sich vermutlich um eine Gasexplosion.