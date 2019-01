Ein Schatz und drei Kreuze am Kreuzbergl

Völkerwanderungen durch Radetzkystraße

Des Kreuzbergls Wertigkeit als Naherholungsgebiet ging so weit, dass die „Klagenfurter Zeitung“ von wahren „Völkerwanderungen“ in der Radetzkystraße berichtete, wenn am Wochenende auf dem Kreuzbergl Veranstaltungen stattfanden. In den Jahren 1910 und 1911 wurde dann endlich eine eigene Straßenbahnlinie zum Fuß des Kreuzbergls eingerichtet.