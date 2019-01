„Bin völlig fertig!“ Neureuthers irrer Kitz-Traum

Felix Neureuther zeigt wieder einmal seine Entertainer-Qualitäten. Hatte der deutsche Slalom-Star gestern noch über die Trunkenheitsquote in Kitzbühel referiert, glänzte er am Freitag mit einem Video-Schmankerl. Auf Instagram lässt er sich dabei filmen, wie er davon „träumt“, in der Kitzbühel-Abfahrt an den Start zu müssen - eine Anspielung auf die Programmänderung, der zufolge der Slalom am Samstag steigt. Aber sehen und schmunzeln Sie selbst (Video oben).