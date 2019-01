Sohn sägte 8 Meter langen Ast ab und traf Vater

Ein 23-Jähriger aus Puchenau führte am 24. Jänner gegen 14 Uhr gemeinsam mit seinem 53-jährigen Vater an einer bewaldeten Böschung in der Nähe des Wohnhauses Baumpflegearbeiten durch. Der 23-Jährige stand dabei auf einer Leiter und wurde von seinem Vater am Boden gesichert. Als er einen etwa acht Meter langen Ast absägte, brach dieser unerwartet früh ab und traf seinen Vater am Brustkorb.