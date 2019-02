Diese Stars sollen zu hässlich für Hollywood sein

„Habe ich falsche Brüste, Botox und dicke Lippen? Nein“, reagierte die Parker nach dem unrühmlichen Titel in einem Interview. „Passe ich in die Ideale, über die manche Männer in Männermagazinen schreiben? Vielleicht nicht. Bin ich aber wirklich die am wenigsten heißeste Frau in der Welt? Das ist schon schockierend. Und es ist auch ziemlich brutal, so voller Zorn und Ärger.“ Unterkriegen ließ sich die 53-Jährige von diesem uncharmanten Urteil jedoch nicht - und das ist auch gut so!