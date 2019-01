Damen-Finale in Melbourne lautet Kvitova vs. Osaka

Die Sympathien werden im Finale also nicht nur der jungen Osaka, sondern auch der 28-jährigen Kvitova gehören. „Es war eine lange Reise. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich im Finale stehe“, erklärte Kvitova nach dem Sieg über Collins nach 94 Minuten. Sie selbst war froh über das geschlossene Dach. „Das hat mir ein bisschen geholfen, ich spiele gern in der Halle“, gestand die Tschechin, deren Gegnerin Collins darüber gar nicht so happy war. Die aus dem College-Tennis kommende Collins hatte auf dem Weg ins Halbfinale u.a. die Nummer zwei, Angelique Kerber (GER), ausgeschaltet. Die 25-Jährige wird am Montag von Platz 35 auf 23 klettern.