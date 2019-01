Im „Rauscher“ könnten wieder die Lichter angehen

„Gastgarten Eingang bitte frei halten“, ist auf dem Holzgatter zu lesen. Der Aushang für die Speisekarte ist verwaist. Am Gebäude selbst ist noch immer das Schild „Gasthaus Goldenes Schiff“ montiert. Seit dreieinhalb Jahren hat sich an diesem Bild in der Ottensheimer Straße 70 nichts geändert. Anfang Juni 2015 sperrte Markus Fischer den Betrieb in Alt-Urfahr zu, der Personalmangel war damals schuld.