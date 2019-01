FIFA, UEFA & Topligen kämpfen gegen Piratensender

Der Fußball-Weltverband (FIFA), die UEFA und die Ligen in England, Spanien sowie Deutschland haben den mutmaßlich aus Saudi-Arabien stammenden Piratensender BeoutQ scharf angegriffen. „Die Aktivitäten von BeoutQ sind ein klarer und schamloser Bruch der Rechte unseres geistigen Eigentums“, hieß es in einer am Dienstag veröffentlichten Stellungnahme, die auch der asiatische Verband unterzeichnete.