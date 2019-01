Tausende Firmen sind im Visier der Finanzpolizei

Hunderte Strafanträge in Bau und Gastro

Aber 624 der 4511 Betriebskontrollen der Finanzpolizei in Oberösterreich widmeten sich 2018 Gastronomie- und Beherbergungsbetrieben - und es kam zu239 Strafanträgen. Ähnlich ist es am Bau, einem weiteren Schwerpunkt. Dort gab es 1256 Betriebskontrollen und 460 Strafanträge.