Kvitova: 1. Major-Halbfinale nach Messer-Attacke

Schwere Verletzung an Schlaghand

Für Kvitova ist es die insgesamt zweite Melbourne-Vorschlussrunde nach 2012 bzw. steht sie erstmals seit fünf Jahren unter den letzten vier eines Grand Slams. In dieser Zeitspanne liegt der Überfall und die Messer-Attacke auf die heute 28-Jährige im Dezember 2016 in ihrer Wohnung in Prostejov. Sie erlitt dabei an der linken Schlaghand schwere Verletzungen an allen fünf Fingern, wurde vier Stunden lang operiert, gewann aber nicht einmal ein halbes Jahr später schon wieder ein WTA-Turnier.