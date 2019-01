Lionel Richies Sohn am Flughafen festgenommen

Wie die Promi-Seite „TMZ“ berichtet, habe Lionel Richies Sohn Miles sich am Wochenende mit der Security am Londoner Flughafen Heathrow angelegt. Demnach habe der 24-Jährige, der als Model arbeitet, einem Sicherheitsmann zuerst erklärt, er habe eine Bombe in seinem Gepäck, und den Wachmann anschließend attackiert. Sicherheitskräfte hätten Miles daraufhin verhaftet.