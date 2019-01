Barcelona besiegt Leganes vor allem dank Messi!

Der FC Barcelona hat seine Siegesserie in der spanischen Fußball-Meisterschaft fortgesetzt. Die Katalanen setzten sich am Sonntag gegen Leganes dank eines starken Finish 3:1 durch und holten zum siebenten Mal in Folge drei Punkte. Der Vorsprung des Tabellenführers auf Atletico Madrid beträgt damit auch nach der 20. Runde fünf Punkte, der Verfolger hatte bereits am Samstag bei Huesca 3:0 gewonnen.