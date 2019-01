Sozialbetrug löst eine Flut von Strafverfahren aus

Auch Magistrat Linz muss handeln

In Summe entstand so allein im Jahr 2017 ein Schaden von einer Million Euro. Dafür wird sich nicht nur das Führungsteam wegen Sozialbetrugs vor Gericht und wegen Schwarzarbeit vor dem Magistrat Linz verantworten müssen: Die Dienstnehmer, die zu Unrecht Sozialleistungen bezogen, erwartet ein gerichtliches Strafverfahren wegen Betrugs und ein verwaltungsbehördliches Strafverfahren nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz, ebenfalls in der Zuständigkeit des Magistrates Linz.