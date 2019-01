So dekorieren Trendsetter jetzt ihre Wohnung

Vornehme Zurückhaltung und Minimalismus war gestern! Besser gesagt sogar schon vorvorgestern, denn der Metallic-Trend ist gekommen um zu bleiben. Seit Ende 2017 schimmert und glänzt es in stilbewussten Wohnungen. Was mit kleinen Akzenten begonnen hat, deckt mittlerweile alle Dekostücke bis hin zu Tapeten und Wandfarben ab. Erlaubt ist was gefällt - ob Silber, Kupfer oder Gold. Besonders angesagt ist aktuell aber Messing. Gerne auch im Metall-Mix mit anderen warmen Tönen. Verleihen auch Sie Ihrem Zuhause etwas mehr Glamour! Wir haben die passenden Inspirationen für Sie.