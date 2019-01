Drei Kinder bei Crash mit Alkolenker (28) verletzt

Drei Erwachsene und drei Kinder sind am frühen Freitagabend bei einer Frontalkollision auf der B 140 in Waldneukirchen zum Teil schwer verletzt worden. Ein 28-Jähriger mit zwei Promille Alkohol im Blut war auf die Gegenfahrbahn gerast und in den Wagen einer 29-Jährigen gekracht. Auch ein Lkw war an dem Unfall beteiligt. Die Straße musste während des Rettungs- und Bergeeinsatzes mehr als zwei Stunden lang gesperrt werden.