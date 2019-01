Rechtsfuß schließt bei Bullen linke Lücke

Eine Frage muss sich der Winterkönig dennoch gefallen lassen: Wie es trotz großartiger Akademie passieren kann, dass man in den vergangenen Jahren Außenverteidiger in erster Linie „importierte“! Gestern in Frühjahrstest eins in Taxham gegen Anif wurde die Außenverteidiger-Position im 3-5-2 offensiv interpretiert: Ulmer, Lainer hatten in Halbzeit eins etwa im gegnerischen Strafraum mehr Aktionen als im eigenen.