Cobra-Einsatz: Hafturlauber checkten in Hotel ein

Die Österreicher waren wegen Betrugsdelikten mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. „Nach einem Hafturlaub um Weihnachten herum sind die beiden nicht mehr in die Justizanstalt nach Salzburg zurückgekehrt und haben sich in einem Thermenhotel in Stegersbach (Bezirk Güssing) eingemietet“, schilderte Johannes Kolmann von der Landespolizeidirektion Burgenland der APA.