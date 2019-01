Auf schwangere Freundin eingestochen: Lebenslang!

„Als ich ihn sah, hatte ich so eine Vorahnung, dass etwas Schlimmes passieren wird“, sagt das Opfer (34) jetzt beim Prozess in Wien. Und es war so: Mit Pfefferspray schlug ihr Ex-Freund den „Neuen“ in die Flucht und stach auf die Frau ein. 14-mal. Tötete das Ungeborene in ihr. Und sie fast.