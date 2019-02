Tolle Trend-Teile in der Farbe „Night Watch“

Night Watch: PPG Paints, ein Unternehmen, das unter anderem Farben und Beschichtungen anbietet, wählte ein dunkles Grün namens „Night Watch“ für 2019. Der Ton stehe für die Kraft der Natur und gebe deren beruhigende, belebende Euphorie wieder. „Night Watch“ könne im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden und werde auch in anderen Segmenten, etwa bei Möbeln, Kleidung oder Autos eine herausragende Rolle spielen, so eine Sprecherin des Unternehmens.



Trendteile in Dunkelgrün: