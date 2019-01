„Es ist meine Pflicht, das Land aus EU zu führen“

Ihr Brexit-Deal mit der EU wurde vom Parlament abgeschmettert. Doch nach dem gewonnenen Misstrauensvotum am Mittwochabend kämpft die britische Premierministerin Theresa May weiter, um ihr Land halbwegs geordnet aus der Europäischen Union zu führen. Die schwer angeschlagene Regierungschefin sieht es nach wie vor als ihre „Pflicht“, den Brexit zu vollführen. „Ich habe vor, das zu tun“, erklärte May in einer Ansprache in der Nacht auf Donnerstag.