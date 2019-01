Ashley Grahams Kurven brauchen einen Waffenschein

Von ihren Fans wird Ashley Graham für ihre Kurven geliebt, dass sie dafür einen Waffenschein braucht, beweist sie jetzt. In der supersexy Bikini-Kampagne für den Bademoden-Hersteller Swimsuits For All, für den sie stets eine Kollektion entwirft, rekelt sich die 31-Jährige in ihren eigenen Kreationen am Strand.