Lawine bei Ankogelbahn: Vater und Sohn verschüttet

Eine Lawine ist Dienstagmittag im Bereich eines Forstweges neben dem Skigebiet Ankogel in Mallnitz (Kärnten) abgegangen. Laut ersten Angaben der Polizei wurden zwei Skifahrer, Vater und Sohn, aus Tschechien verschüttet. Beide konnten trotz der schlechten Wetterbedingungen, es tobt ein Schneesturm, von den Einsatzkräften gefunden werden. Während der Vater nahezu unverletzt blieb, musste sein Sohn reanimiert werden. Für den jungen Wintersportler kam trotzdem jede Hilfe zu spät. Auch in Osttirol war es in der Nacht auf Dienstag zu einem Lawinenabgang gekommen.